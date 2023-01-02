Москва, 2 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье мокрый снег, дождь и сильный ветер приведут к образованию сильной гололедицы, сообщил 2 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

«В связи с прохождением фронтальной зоны, ночью и до конца суток 3 января в Москве и Московской области ожидается сначала снег, потом мокрый снег, а днём дождь. И осадки эти местами сильные», — цитирует его «Интерфакс».

Отмечается, что днём в связи с усилением ветра до 15 м/с, даже при положительной температуре будет сильная гололедица.

В ночь со 2 на 3 января температура воздуха составит около минус 4 градусов, утром ожидается повышение температуры до положительных отметок.

В московском регионе уже сейчас наблюдается гололедица. Это связано с выпавшими ночью осадками, которые стали подмерзать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 2 января был установлен новый температурный рекорд. Так, в полночь на базовой метеостанции города ВДНХ термометры показали плюс 6,2 градуса, в час ночи — плюс 5,7, а в 2 часа — плюс 4,1.

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