Донецк, 2 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Армия России в рамках специальной военной операции продолжает наступление на донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Заняты новые, более выгодные рубежи, противник потерял до 70 человек личного состава и несколько единиц техники, рассказали в ведомстве.

Также в Минобороны 2 января рассказали о поражении нескольких пунктов дислокации иностранных наемников ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

Днем ранее, 1 января, в ведомстве сообщили об уничтожении на территории ДНР и Запорожской области шести разведывательно-диверсионных групп ВСУ.