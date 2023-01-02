Донецк, 2 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. ВС России нанесли серию ударов по пунктам временной дислокации иностранных наемников на территории ДНР и Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны 2 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уничтожено более 70 наемников ВСУ, более 100 человек ранены, отметили в ведомстве.

24 декабря в Минобороны сообщали об уничтожении сводной группы наемников ВСУ на донецком направлении.

8 декабря поступили сообщения об уничтожении высокоточным оружием более 90 польских наемников в Харьковской области.