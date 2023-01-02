Москва, 2 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском направлении до 30 боевиков ВСУ, сообщили 2 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Отмечается, что на указанном направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении в Запорожской области и Донецкой Народной Республике шести диверсионно-разведывательных групп.

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