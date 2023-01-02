Москва, 2 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Российские артиллеристы нанесли поражение подразделениям двух десантно-штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника превысили 40 человек. Об этом сообщает 2 января Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

Артиллерийским огнём поражены подразделения 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, уточнили в ведомстве. Это произошло у населённых пунктов Ямполовка и Серебрянка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортёра и два пикапа», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о работе самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в зоне спецоперации.

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