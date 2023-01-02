Дубай, ОАЭ, 2 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В Дубае с 1 января 2023 года не действует 30-процентный налог на продажу алкоголя. Заявление об отмене распространили компании, осуществляющие розничную продажу спиртных напитков в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

Так, в компании Maritime and Mercantile International заявили, что обновлённые правила играют важную роль в обеспечении безопасной и ответственной покупки и потребления алкогольных напитков в Дубае и ОАЭ.

Жителей и гостей Дубая приглашают за покупками, подчёркивая, что теперь нет необходимости ехать за продукцией в другие эмираты. При этом распитие спиртных напитков в общественных местах является преступлением.

Ранее покупку алкоголя разрешили днём во время месяца поста рамадана, а в период пандемии коронавируса у жителей появилась возможность заказать доставку спиртного на дом. Из-за высокого налога многие жители Дубая ездили в соседний эмират Умм-эль-Кайвайн для покупки алкоголя оптом и без наценок.

Напомним, в Дубае в 2019 году ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов из других стран. Приобретать алкоголь легально в течение этого времени могут туристы — не мусульмане, достигшие возраста 21 года. До этого разрешение на приобретение и употребления спиртного в Дубае выдавали лишь тем туристам, кто имел разрешение на постоянное жительство сроком на два года.