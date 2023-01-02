Тегеран, 2 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Иран намерен добиться привлечения властей США к ответственности за исполнение теракта — убийства генерала Сулеймани, заявили в МИД республики 2 января.

Tasnim News Agency Генерал Сулеймани

Командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит в январе 2020 года на территории Ирака.

Прикрываясь борьбой с терроризмом, власти США грубо нарушили принципы международного права, спланировав и осуществив атаку на высокопоставленного руководителя независимого государства, отметили в МИД Ирана.

Ответственность должны понести как непосредственные исполнители теракта, так и их сообщники и «подстрекатели», добавили в министерстве.

Ранее руководители судебной власти Ирана обратились к иракским коллегам с призывом ускорить процесс судебного разбирательства над агентами, причастными к убийству генерала Сулеймани.