Москва, 2 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Российские зрители разгадали загадку популярного советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», связанную с персонажем Юрия Яковлева. Об этом сообщает 2 января «МК», ссылаясь на публикации в соцсетях.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Ипполит

Картина вышла в 1976 году, но до сих пор зрителям не ясно, кем работал жених Нади Ипполит. Профессии двух главных героев, Нади и Жени, известны: он — врач-хирург, она — учитель русского языка и литературы.

Некоторые пользователи соцсетей полагают, что строгий и правильный Ипполит, который имел автомобиль и подарил невесте настоящие французские духи, был партийным функционером или работником торговли. По другой версии, Ипполит — офицер КГБ.

Однако одна из пользовательниц указала на подробности из оригинального сценария Эмиля Брагинского, доступного в Сети. Сценарий 1969 года адаптирован для спектакля. В нём Ипполит, ругая Надю за появление в её квартире незнакомого мужчины, говорит: «У меня в доме или в моей лаборатории он бы не мог появиться». В фильме Эльдара Рязанова лаборатория не упоминается.

Ипполит, приходит к выводу пользовательница, был заведующим лабораторией. Также в соцсетях отмечают, что завлабами часто назначали не за талант, а за партийную работу или защиту кандидатской диссертации. Такие люди в работе избегали риска, который и двигает науку вперёд.

Эта версия объясняет многое в образе Ипполита, в том числе его педантизм, осторожность и даже затянувшееся холостое положение.

«В общем, Ипполит — заведующий лабораторией — привлекательный, богатый, щедрый и… ужасающе скучный, довлеющий. Для Нади», — заключили пользователи соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в США вышел ремейк картины Рязанова под названием «Ирония судьбы в Голливуде».

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