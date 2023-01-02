Вашингтон, 2 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Вашингтон был слишком уверен в том, что США являются крупнейшей силой в мире, но это больше не так. Об этом заявил кандидат в губернаторы Кентукки Джеффри Янг в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что на протяжении многих лет официальные лица правительства США твердили о том, что главной целью является ослабление России, её экономики, а также смена власти в Москве. Янг добавил, что это заявлялось в открытую.

«На Западе даже не тайна, что именно такие цели преследуются на протяжении многих лет», — отметил он, добавив, что США не ожидали подобных военных действий.

США были слишком уверены в том, что они все еще остаются крупнейшей силой в мире, но это больше не так, пояснил политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Джеффри Янг призвал осудить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за военные преступления.

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Ранее в США заявили, что элита в США ставит киевский режим выше интересов своего народа, так как он уже давно является машиной для отмывания денег.

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