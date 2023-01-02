Австрия и Индия призвали к мирным переговорам по Украине
Вена, 2 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Австрии и Индии Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар призвали к мирным переговорам по Украине. Об этом они заявили 2 января на пресс-конференции в Вене.
По словам Шалленберга, Индии отводится большая роль в мирном урегулировании, премьер-министр страны Нарендра Моди «остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры и с Россией, и с Украиной».
Мира можно достичь за столом переговоров, а «не на поле боя, и эта война также не станет исключением», заключил он.
Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский в начале ноября назвал условия для начала переговоров между Москвой и Киевом. Зеленский уточнил, что обязательными условиями для начала переговоров будут восстановление территориальной целостности Украины, возмещение всех убытков, уважение к Уставу ООН, а также наказание каждого военного преступника.
При этом Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с действующим российским руководством, несмотря на призывы к мирному диалогу с Москвой со стороны западных стран.