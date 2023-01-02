Москва, 2 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел пункта временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил России в районе Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 2 января сообщает Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Удар был нанесен с применением РСЗО HIMARS. Два снаряда были сбиты, четыре достигли цели. В результате поражения пункта временной дислокации погибли 63 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли здание ПТУ с российскими военными в Макеевке Донецкой Народной Республики. Происшествие случилось в новогоднюю ночь, в 0:01 по московскому времени.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ДНР назвал предварительную версию случившегося. По его словам, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов.

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