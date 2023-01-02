Дубай, ОАЭ, 2 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине». Об этом 2 января сообщает Readovka.

Okras Валерий Меладзе

По информации журналистов, один из гостей попросил Меладзе передать привет его жене и сказал: «Слава Украине», певец ответил: «Героям слава». Уточняется, что позже певец пытался выйти из ситуации, заявив, что здесь собрались «не для политики».

Отмечается, что на одной сцене с Меладзе в Дубае выступил и певец Олег Газманов, которого зрители попросили ответить на вопрос, почему он поддерживает специальную операцию на Украине. Певец попытался избежать конфликта и не стал отвечать на вопрос, говорится в публикации. По информации издания, Газманов заявил, что прибыл в Дубай на отдых, а не для выступлений.

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