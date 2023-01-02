Киев, 2 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. СБУ 2 января предъявила обвинения главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной по статье о захвате территории страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Отмечается, что Набиуллина «способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны» и развитии рублевой зоны в новых регионах России.

Ранее СБУ также объявили в розыск по уголовным статьям министра обороны России Сергея Шойгу, первого заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и главу Чечни Рамзана Кадырова.