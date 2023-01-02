Москва, 3 января, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Руководство МВД не способно само изжить коррупцию в своем ведомстве, ее победить можно только с помощью ФСБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Следственный комитет называет сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров. Явление становится всё более опасным. Ещё десять лет назад получение взятки сотрудником ОВД совершалось в одиночку, сейчас, по сведениям ряда исследований, около 50% таких преступлений совершаются в группе с чётким распределением ролей», — отметил Синельщиков.

Коррупция наиболее характерна для самого низового уровня — участковые, сотрудники ДПС, ППС и так далее — в силу того, что за верхними слоями идёт довольно строгий надзор, рассуждает парламентарий.

«Очевидно, что само руководство МВД изжить коррупцию в своём ведомстве не способно. Служба собственной безопасности в этой борьбе бессильна. Победить коррупцию в ведомстве можно только с помощью ФСБ», — сказал депутат.

В этой связи Госдума и профильный комитет по безопасности и борьбе с коррупцией «должны позаботиться о кадровом, финансовом и правовом обеспечении деятельности соответствующего подразделения ФСБ», сделал вывод Синельщиков.

Среди приоритетов в работе сотрудников МВД России — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства и киберпреступностью, заявил президент РФ, поздравляя полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел.