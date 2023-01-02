Волгоград, 2 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Под Волгоградом простились с бойцом частной военной компании «Вагнер», погибшим во время специальной военной операции, Вадимом Григоровым. Об этом сообщает V1. RU со ссылкой на представителей администрации Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По данным из открытых источников, Григоров находился в местах лишения свободы. Осенью 2022 года мужчина подписал контракт с ЧВК и отправился в зону проведения специальной военной операции. Как именно он покинул исправительное учреждение и оказался на территории Украины — неизвестно.

Известия о гибели Вадима Григорова родные получили 1 января. Его похоронили 2 января в хуторе Клетском Среднеахтубинского района Волгоградской области.

В администрации Клетского сельского поселения сообщили, что Вадим Григоров был представлен к государственной награде «орден Мужества» посмертно.