Омск, 2 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Омской области по подозрению в кражах из храмов задержан 24-летний ранее судимый уроженец посёлка Северный Исилькульского района, сообщает 2 января управление МВД России по региону.

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По данным ведомства, в конце 2022 года полиции стало известно о краже денег из торговой лавки и ящика для пожертвований из церкви в поселке Боевой Исилькульского района. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленник проник в помещение, выломав панель над оконным проёмом.

Подозреваемого задержали на территории города Исилькуля, куда он приехал из Омска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Самаре задержали мужчину, который причастен к похищению пожертвований из храма Оренбурга. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.