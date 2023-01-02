* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 2 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула взяло «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 2 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло ответственность за нападение на силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле в воскресенье», — пишет агентство.

Напомним, по данным телеканала Al Jazeera, в результате взрыва есть убитые и раненые. На данный момент информации о числе погибших и пострадавших нет.