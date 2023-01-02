Бангкок, 2 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Российский комик Илья Соболев, находящийся на отдыхе за границей, обратился в больницу из-за ротавирусной инфекции. Об этом юморист написал в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот с YouTube Илья Соболев

Резидент проекта Comedy Club на канале ТНТ обратился в медицинское учреждение вместе с дочерью после возникновения сильной тошноты. Соболев также опубликовал видео, в котором показал, что ему и ребёнку в больнице поставили капельницу. Он рассказал, что после процедур его состояние улучшилось.

Напомним, что в конце прошлого года российский комик сообщил, что находится в Таиланде. Он пояснил, что иногда посещает другие страны, добавив, что переезжать за границу не планирует.

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