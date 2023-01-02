Москва, 2 января, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Из заявлений Генсека НАТО Йенса Столтенберга можно сделать вывод о том, что статус Украины как государства требует подтверждения, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Но вот вопрос: что он имеет в виду, когда говорит, что военный перевес Киева — «единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы»? Оказывается, статус Украины как государства требует подтверждения», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Однако, по его мнению, в этом случае переговоры не нужны.

«Тут переговоры не нужны: Украина, хоть и саморазрушающееся, но всё ещё государство, и никто на этот статус не посягает. Цель СВО — защита наших граждан от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины. Не раз об этом Москвой заявлено», — добавил парламентарий.

При этом, указал Слуцкий, не стоит делать хорошую мину при плохой игре — Киев благодаря своим западным покровителям стремительно утрачивает и то и другое, особенно когда с потрохами продается Западу и позволяет превратить страну в антироссийский полигон.

«При полном внешнем управлении Украиной грош цена таким переговорам», — констатировал он.

Иллюзий относительно «возможной победы Киева», как говорит генсек, действительно, быть не должно, добавил Слуцкий.

«В чем Столтенберг точно прав, так это в том, что Россия от своих целей отказываться не намерена», — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции BBC Radio 4 заявил, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку конфликт на украинской территории затягивается.

Политический класс США таков, что они готовы сдать не то что Украину, а целый Евросоюз, но ждать, что это произойдет автоматически, нелепо, полагает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.