Ватикан, 2 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Последние слова папы Римского на покое Бенедикта XVI были о боге, рассказал его личный секретарь архиепископ Георг Генсвайн. Об этом сообщает Associated Press.

Sven Hoppe Смерть Бенедикта XVI

«Бенедикт XVI слабым голосом, но очень отчётливо произнес по-итальянски: «Господь, я люблю тебя», — сказал Генсвайн.

По его словам, о последних словах почётного папы рассказал медицинский брат, который находился возле 95-летнего бывшего понтифика. После этих слов Бенедикт уже не мог что-либо выразить. Он произнёс их около 3 часов утра 31 декабря и позже утром скончался.

Генсвайн был личным секретарём Бенедикта XVI в 2005–2013 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI.

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