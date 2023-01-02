Мелитополь, 2 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Государственный зерновой оператор Запорожской области по итогам 2022 года реализовал более 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур, сообщил 2 января временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

В Запорожской области для приёма сельхозпродукции создано 10 филиалов зернового оператора. Основной объём (более 240 тыс. тонн) пришёлся на пшеницу. Среди других культур от аграриев было принято 36 тыс. тонн ячменя, 15 тыс. тонн подсолнечника, 14 тыс. тонн рапса, три тыс. тонн кукурузы, 470 тонн гороха.

В 2023 году планируется увеличение объёмов закупки и реализации зерна. Ведётся работа по модернизации имеющихся мощностей и строительству новых элеваторов, а также портовых терминалов, добавил Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Запорожской области отмечали, что регион готов поставлять зерно в Египет, Турцию, страны Ближнего Востока.