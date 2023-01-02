Брюссель, 2 января, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Евросоюз продолжит оказывать «мощную финансовую помощь» Киеву, заявила 2 января во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она рассказала на своих страницах в социальных сетях.

Zuma\TASS Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

ЕС будет оказывать помощь столько, сколько понадобится, отметила фон дер Ляйен.

Она также заявила, что рассчитывает на встречу с Зеленским в Киеве в ближайшем будущем.

Как и планировалось ранее, ЕС отправит в Киев электрогенераторы и светодиодные лампы, отметила глава Еврокомиссии (предполагалось, что их будет поставлено 800 штук и 30 млн единиц соответственно).

Ранее фон дер Ляйен сообщала, что общий объем «помощи» Киеву со стороны ЕС с 2014 года составляет около 90 млрд евро.