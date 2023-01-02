Варшава, 2 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши закупит еще 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее были поставлены на Украину. Об этом 2 января сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время церемонии подписания дополнительного соглашения к контракту от 2020 года на поставку этих автоматов.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, фабрика «Лучник» из города Радома до 2026 года дополнительно должна будет поставить 70 тысяч автоматов.

Он добавил, что эти проверенные в боях автоматы уважают как солдаты Войска польского, так и украинские боевики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что киевский режим от Польши получил артиллерийские установки, танки, снаряды и зенитно-ракетные комплексы «Нева».

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