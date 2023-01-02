Минобороны России показало кадры боевой работы САУ «Мста-С» в зоне СВО
Москва, 2 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы САУ «Мста-С» в зоне специальной военной операции.
Дарья Антонова ИА REGNUM
САУ «МСТА-С»
На кадрах видно, как самоходные артиллерийские установки занимают огневые позиции, отрабатывают выстрелы по целям и уходят на запасные позиции или «домой».
В министерстве сообщили, что артиллерия Центрального военного округа поражает противника с разных направлений, постоянно меняя огневые позиции.
«Ребята все подготовленные, каждый знает свое дело», — рассказал военнослужащий с позывным Кубань.