Москва, 2 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы САУ «Мста-С» в зоне специальной военной операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM САУ «МСТА-С»

На кадрах видно, как самоходные артиллерийские установки занимают огневые позиции, отрабатывают выстрелы по целям и уходят на запасные позиции или «домой».

В министерстве сообщили, что артиллерия Центрального военного округа поражает противника с разных направлений, постоянно меняя огневые позиции.

«Ребята все подготовленные, каждый знает свое дело», — рассказал военнослужащий с позывным Кубань.