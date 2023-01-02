Рим, 2 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Группа экоактивистов облила краской фасад здания Сената республики в Риме. Об этом 2 января сообщает итальянский новостной канал RaiNews24.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

По информации журналистов, итальянские защитники окружающей среды (члены организации «Последнее поколение») облили фасад здания Сената республики оранжевой краской, сотрудники охраны задержали пять участников акции.

Уточняется, что экоактивисты совершили эту акцию, поскольку «испытывают отчаяние», которое вызвано «все более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе», а также тем, что мир политики не проявляет интереса «перед лицом того, что может стать крупнейшим геноцидом в истории человечества».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Германии в канун Рождества экоактивисты попытались сорвать богослужение.

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