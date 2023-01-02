Киев, 2 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Главный храм Киево-Печерской лавры — Успенский собор, а также Трапезная церковь закрыты и опечатаны, сообщают 2 января местные СМИ.

Игорь Яшкин/ТАСС Успенский собор Киево-Печерской лавры

Отмечается, что пока неизвестно, когда их откроют для прихожан и будут ли там проходить богослужения. В соборе и церкви работает «музейная комиссия».

Ранее сообщалось о запрете пускать на территорию двух храмов Киево-Печерской лавры священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). При этом договор аренды Успенского и Трапезного соборов ещё не разорван, так как официально об этом УПЦ никто не оповещал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что обыски священников УПЦ со стороны киевских силовиков исчисляются сотнями. Подобное преследование шло на протяжении всего периода спецоперации, но подавляющая часть этих обысков прошла именно с осени. Уровень давления будет только увеличиваться, считает Рогов.

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