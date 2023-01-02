Берлин, 2 января, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Власти ФРГ продолжают поддерживать дипломатические контакты с Россией на разных уровнях. Об этом рассказала представитель правительства Германии Кристиане Хофман на брифинге.

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Она отметила, что нет ситуации, при которой не происходит контактов и диалога с Россией.

Хофман напомнила, что канцлер Олаф Шольц и другие лидеры стран Евросоюза напрямую общаются с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет», — добавила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал поддерживать Киев и в наступающем году.

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