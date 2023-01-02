Донецк, 2 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Донецк, Ясиноватую и Пантелеймоновку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:20 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм, в 13:50 — Киевский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 января киевские боевики нанесли удары из РСЗО HIMARS по жилым домам в населенном пункте Васильевка Запорожской области.

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