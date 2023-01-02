Макеевка, ДНР, 2 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли здание ПТУ с российскими военными в Макеевке Донецкой Народной Республики. Информацию подтвердил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, атака со стороны ВСУ была совершена в новогоднюю ночь с применением реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны», — написал замминистра.

По его словам, нацисты нанесли удар в 00:01. Точное число погибших и пострадавших до сих пор не известно. По сообщениям местных, ракеты прилетели в тот момент, когда военнослужащие сели за праздничный стол.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что причиной удара по зданию ПТУ могла стать высокая сотовая активность российских военнослужащих, находившихся в здании.