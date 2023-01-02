Бердянск, Запорожская область, 2 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Расчет ПВО российской армии 2 января обнаружил и уничтожил в окрестностях Бердянска разведывательный беспилотный летательный аппарат «кустарного производства», сообщил в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Инцидент произошел в 35 километрах севернее города. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.

Ранее 2 января местные паблики сообщали о мощном взрыве в окрестностях Бердянска.

В середине декабря 2022 года сообщалось о подрыве группой диверсантов трансформаторной подстанции и опоры ЛЭП в Бердянске.

1 января в Министерстве обороны России сообщили о задержании шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Запорожской области и ДНР.