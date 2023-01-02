Москва, 2 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Российские газохранилища заполнены до рекордного уровня в 72,662 млрд кубометров, заявил 2 января глава Газпрома Алексей Миллер.

Alenka989 Газохранилище

«Мы основательно подготовились к зиме, к сезону пиковых нагрузок», — сказал он.

По словам Миллера, компания активно занимается газификацией в России, второй год подряд план перевыполняется. В 2022 году газопроводы построены более чем к 450 населённым пунктам, в основном деревням и сёлам.

К концу 2022 года, благодаря бесплатному доведению газа до границ домовладений, у более 500 тысяч российских семей появилась возможность подключиться к газу, добавил глава компании.

Ранее Миллер заявлял, что Газпром в 2022 году добыл 412,6 млрд кубометров газа. Объём добычи снизился на 20% по сравнению с показателями 2021 года, а экспорт сократился на 45,5%.