Вашингтон, 2 января, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Несмотря на заявления о том, что поставки американских ракетных комплексов ЗРК Patriot на Украину могут начаться в первой половине 2023 года, одна только подготовка украинских ремонтных бригад может занять около 53 недель, поэтому данные комплексы можно будет использовать лишь в 2024 году. Об этом пишет американский портал Military Watch, ссылаясь на доклад исследовательской службы Конгресса США.

Zachi Evenor Patriot

Так, в докладе говорится о том, что необходима усиленная подготовка, прежде чем на Украине будет развернута действующая система Patriot.

Портал также пишет, что на Украину намерены поставить только одну батарею Patriot, в связи с этим возникают серьезные вопросы по поводу ее эффективности для отражения воздушных и ракетных атак, учитывая сомнительный боевой опыт системы на других территориях.

В докладе также указано, что неизвестно, откуда будет изъята батарея Patriot, так как существующие комплексы используются на других важных военных объектах, поэтому перемещение их может вызвать проблемы.

В СМИ также напомнили о высокой стоимости крылатых ракет для этого средства ПВО. По словам автора, цена одного снаряда к нему составляет около одного миллиона долларов.

Журналисты отмечают то, что быстрое уничтожение комплекса Patriot подорвет как моральный дух киевских боевиков, так и уверенность союзников в ракетной системе, которую они считают оплотом сил США.

Автор отмечает, что сильный износ сети противовоздушной обороны Украины и ограниченное число систем Patriot в сочетании с их относительно ограниченной мобильностью может сделать их очень уязвимыми.

Как передавало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «пощелкает» американский Patriot.

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