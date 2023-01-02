Саратов, 2 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В Саратове 13-летний школьник получил ожог от найденной на улице петарды, полиция проводит проверку, сообщили 2 января в региональном главке МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В Саратове по факту госпитализации 1 января 13-летнего мальчика в лечебное учреждение с ожогом руки сотрудниками полиции проводится проверка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, днем школьник нашел петарду на улице и поджег ее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате попадания петарды в многоквартирном доме в Новосибирске начался пожар на двух балконах. В результате инцидента никто не пострадал, правоохранители начали проверку по этому факту.

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