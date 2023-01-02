Бывший генерал НАТО дал прогноз о сроках перемирия на Украине
Бывший генерал НАТО заявил, что перемирие на Украине наступит летом 2023 года
Берлин, 2 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Перемирие на Украине может наступить летом 2023 года. Об этом 2 января заявил бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе в интервью медиагруппе Funke.
«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — сказал Домрезе.
По его словам, в начале года Россия и Украина начнут новые наступления и попытаются достичь своих целей, но ближе к лету наступит момент для переговоров о прекращении огня.
Он добавил, что в этом случае останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны. При этом Владимир Зеленский может отказаться от планов захватить Крым и другие территории.
По мнению натовского экс-генерала, стороны могут достичь договорённости о переходном периоде сроком на 50 лет. Он привёл в качестве примера ситуацию с возвращением Гонконга под контроль Китая.
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