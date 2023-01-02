Берлин, 2 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Перемирие на Украине может наступить летом 2023 года. Об этом 2 января заявил бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрезе в интервью медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — сказал Домрезе.

По его словам, в начале года Россия и Украина начнут новые наступления и попытаются достичь своих целей, но ближе к лету наступит момент для переговоров о прекращении огня.

Он добавил, что в этом случае останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны. При этом Владимир Зеленский может отказаться от планов захватить Крым и другие территории.

По мнению натовского экс-генерала, стороны могут достичь договорённости о переходном периоде сроком на 50 лет. Он привёл в качестве примера ситуацию с возвращением Гонконга под контроль Китая.

Читайте также: В США рассказали, почему американская элита поддерживает киевский режим