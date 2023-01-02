Макеевка, ДНР, 2 января, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Причиной удара по зданию ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков стала высокая сотовая активность военнослужащих. Об этом 2 января сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов», — рассказал собеседник издания, добавив, что противник выявил активность и местоположение абонентов с помощью разведывательного комплекса ECHELON.

Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что города Донецк, Горловка и Макеевка были обстреляны киевскими боевиками в первые часы после наступления нового года. По Макеевке было выпущено три ракеты из РСЗО и восемь снарядов калибра 155 мм.

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