Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен продолжит карьеру во французском «Лионе», сообщили в пресс-службе «Зенита».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Деян Ловрен

Сумма сделки не раскрывается. По некоторым данным, она составила 2 млн евро. Контракт Ловрена с «Лионом» уже согласован.

Защитник выступал за «Зенит» с 2020 года (перешел из Ливерпуля» за 12 млн евро), провел в составе 50 матчей, был капитаном команды.

На чемпионате мира 2022 года Ловрен (в составе сборной Хорватии) был одним из двух представителей российского первенства.