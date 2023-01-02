Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Северной столице во вторник, 3 января, ожидается ухудшение погодных условий в виде сильного снегопада. Об этом сообщили 2 января в ГУ МЧС России про Санкт-Петербургу. «Местами ожидается сильный снег», — говорится в тексте штормового предупреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Населению рекомендовано воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. Особенную осторожность в условиях снегопада и гололедицы предложено соблюдать автомобилистам и пешеходам.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 3 января в Санкт-Петербурге ночью небольшой, утром и днем умеренный, местами сильный снег. Температура воздуха ночью — 2… -4 градуса, днем 0… -2 градуса. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

В Ленинградской области 3 января ночью на западе региона небольшой, местами умеренный снег, утром и днем на юге снег, мокрый снег, местами сильный, на севере небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью — 3… — 8 градусов, местами -11 градусов, днем 0… -5 градусов, местами +2 градуса. На дорогах гололедица.