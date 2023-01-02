Астана, 2 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Air Astana, следовавший из Ташкента в Алма-Ату, попал в зону сильной турбулентности, различные травмы получили семь пассажиров. Об этом сообщает 2 января Sputnik Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

Лайнер приземлился в аэропорту Алма-Аты в 16:45. Пассажиров ожидали машины скорой помощи.

«Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам», — рассказали в авиакомпании.

В Air Astana пообещали оказать пассажирам всю необходимую помощь. Уполномоченные органы проведут расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре более 30 пассажиров самолёта, летевшего на Гавайи, пострадали во время попадания в зону турбулентности.

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