Вашингтон, 2 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Зрители американского телеканала CBS подвергли критике интервью президента США Джо Байдена, которое лидер дал во время новогоднего отдыха на Виргинских островах.

Whitehouse.gov Джо Байден

Байден заявил, что смотрит в будущее с уверенностью, однако пользователи социальных сетей остро отреагировали на его оценку происходящего. Подборку комментариев составило РИА Новости.

«Я никогда не был настолько оптимистично настроен в отношении Америки за всю свою карьеру. Мы самая уникальная страна в мире. Мы результат возможностей», — высказался американский президент.

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Однако комментаторы отметили, что Байден относится к происходящему слишком позитивно.

«Америка уникальна, это да: этически разобщенная и морально опустошенная. Я стану оптимистом, когда Джо и его преступная администрация испарятся», — написал один из пользователей.

Другой комментатор также подчеркнул, что с того момента, как Байден пришел к власти, происходило только плохое. Ещё один зритель телеканала пожаловался на подорожание интернета и набора продуктов на завтрак и задался вопросом: «С чего мне быть оптимистом?».

«Зато вот Украину спасаем», — ответил ему другой комментатор.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянные ошибки президента США Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со здоровьем, что ставит безопасность страны под угрозу.

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