В Тульской области на трассе М-2 «Крым» в ДТП погибли три человека
Тула, 2 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Три человека получили не совместимые с жизнью травмы в результате ДТП на автотрассе М-2 «Крым» в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по региону.
По предварительной информации, утром 2 января на 161-м км нового направления трассы М-2 опрокинулся автомобиль Great Wall, за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения.
Уточняется, что в результате ДТП погибли водитель автомобиля и два пассажира (женщины 1941 и 1972 годов рождения).
Отмечается, что одна пассажирка — женщина 2003 года рождения получила травмы, медики ей оказывают помощь.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Саратовской области в результате ДТП пострадали трое детей.
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