Шебекинский район, Белгородская область, 2 января, 2023, 14:12 — ИА Регнум. ВСУ 2 января обстреляли село Муром в Шебекинском округе, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Два частных дома и один автомобиль получили повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Оперативные службы и представители администрации продолжают проверку.

Днем ранее, 1 января, Гладков сообщил, что система ПВО сбила над Белгородом четыре ракеты, выпущенные ВСУ из реактивных систем залпового огня. Пострадавших не было.