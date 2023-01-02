Москва, 2 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В России за первые сутки нового года произошло 955 пожаров, большинство из них — в жилых домах. По информации Федерального центра медицины катастроф, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, погибли 56 человек, сообщает 2 января пресс-служба Минздрава России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что медицинская служба во время новогодних праздников работает в усиленном режиме. Чаще всего происшествия связаны со злоупотреблением алкоголя.

Глава Минздрава призвал россиян ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, не омрачать праздники происшествиями, которых можно избежать, соблюдая меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС России, в период новогодних праздников основными причинами пожаров в жилых домах остаются аварийный режим работы электросетей и неосторожное обращение с огнём.

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