В Саратовской области в результате ДТП пострадали трое детей
Саратов, 2 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Три ребенка обратились к медикам за помощью после ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудников управления ГИБДД по региону.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зимняя дорога
По информации СМИ, утром 2 января на 22-м км автотрассы Пугачев — Клинцовка — Октябрьский автомобиль Renault Duster, за рулем которого находилась женщина, 1989 года рождения, съехал с дороги.
Уточнятся, что в результате трое детей (9, 12 и 14 лет) обратились к медикам для осмотра.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калужской области в ДТП со школьным автобусом пострадали два ребенка.