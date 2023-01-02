Саратов, 2 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Три ребенка обратились к медикам за помощью после ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сотрудников управления ГИБДД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимняя дорога

По информации СМИ, утром 2 января на 22-м км автотрассы Пугачев — Клинцовка — Октябрьский автомобиль Renault Duster, за рулем которого находилась женщина, 1989 года рождения, съехал с дороги.

Уточнятся, что в результате трое детей (9, 12 и 14 лет) обратились к медикам для осмотра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калужской области в ДТП со школьным автобусом пострадали два ребенка.