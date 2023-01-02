Москва, 2 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался бойцом смешанных единоборств (ММА). Об этом 2 января сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Задержанным оказался Ламберд Ахьядов 1994 года рождения. 31 декабря в 18:20 он находился около гастрономического центра парка «Зарядье», где на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанёс сотруднику МАДИ Святославу Серову не менее 16 ударов предметом, имеющим колюще-режущие свойства.

По словам источника, он действовал умышленно, с целью убийства, совершённого из хулиганских побуждений, т.е. прямо противопоставляя себя обществу и общепринятым нормам морали. Он осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд арестовал 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника МАДИ.