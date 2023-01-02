Киев, 2 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В Николаевской и Черкасской областях Украины прогремели взрывы, сообщил 2 января украинский телеканал «Пятый».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Сообщают о взрывах в Николаевской и Черкасской областях», — говорится в телеграм-канале «Пятого».

Ранее в указанных регионах была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 15 000 сигналов воздушной тревоги прозвучало за 2022 год на территории, подконтрольной киевскому режиму.

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