Днепропетровск, Украина, 2 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Мэр украинского Днепропетровска Борис Филатов предложил отказаться от салата оливье и сельди под шубой как от советских привычек. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Салат оливье

Глава города признался, что уже не может «жрать» эти салаты три дня, а также внес соответствующее предложение.

«Давайте будем постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле «прочь от Москвы», — написал Филатов.

Мэр Днепропетровска отметил, что готов «душу отдать» за холодец с горчицей, который, по его словам, он может есть на протяжении всей недели.

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