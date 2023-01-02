Москва, 2 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Число людей, так или иначе пострадавших из-за злоупотребления алкоголем, увеличилось в России с началом новогодних каникул. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает 2 января пресс-служба Минздрава.

Государственная дума России Михаил Мурашко

«Это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. Среди пострадавших в эти дни много детей», — приводятся слова Мурашко на странице Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

Только за сутки 1 января, по данным Федерального центра медицины катастроф, в России произошло 955 пожаров, в основном в жилых домах. Пострадали 230 человек, 19 из которых — дети. Погибли 56 человек.

Отмечается, что медицинская служба работает круглосуточно, в усиленном режиме. Пациентов в праздники становится больше.

Мурашко призвал российских граждан вести себя ответственно и рационально, отказаться от употребления алкоголя за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Мурашко призвал усилить работу всей системы здравоохранения в период праздников и подчеркнул, что «граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь».

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