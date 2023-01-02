Мурашко: число пострадавших из-за пьянства выросло в праздничные дни
Мурашко сообщил о росте числа пострадавших из-за пьянства в праздники
Москва, 2 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Число людей, так или иначе пострадавших из-за злоупотребления алкоголем, увеличилось в России с началом новогодних каникул. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает 2 января пресс-служба Минздрава.
«Это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. Среди пострадавших в эти дни много детей», — приводятся слова Мурашко на странице Минздрава в соцсети «ВКонтакте».
Только за сутки 1 января, по данным Федерального центра медицины катастроф, в России произошло 955 пожаров, в основном в жилых домах. Пострадали 230 человек, 19 из которых — дети. Погибли 56 человек.
Отмечается, что медицинская служба работает круглосуточно, в усиленном режиме. Пациентов в праздники становится больше.
Мурашко призвал российских граждан вести себя ответственно и рационально, отказаться от употребления алкоголя за рулём.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря Мурашко призвал усилить работу всей системы здравоохранения в период праздников и подчеркнул, что «граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь».
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