Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту трагического пожара в Кировском районе города, в результате которого два человека погибли, а еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Sledcom.ru Уголовное дело

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в квартире дома 25 по улице Балтийской поступило в 23:12 мск 1 января. В двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади 35 кв. метров. В полночь 2 января усилиями 25 сотрудников МЧС пожар был ликвидирован.

«Погибли двое мужчин, ещё четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения города, двое из которых в тяжёлом состоянии», — сообщили 2 января в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). За это преступление может быть назначено до четырех лет лишения свободы».

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, назначаются необходимые экспертизы», — сказано в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.