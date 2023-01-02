Калуга, 2 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Две школьницы пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Rkomi.ru Школьный автобус

По предварительной информации, утром 2 января на автотрассе Калуга — Вязьма, около деревни Черная Грязь школьный автобус, за рулем которого находился мужчина 1967 года рождения, съехал в кювет. В салоне автотранспортного средства ехали десять несовершеннолетних и двое взрослых.

Уточняется, что в результате ДТП две школьницы 2009 и 2012 годов рождения получили ушибы и ссадины, их срочно доставили в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области в результате ДТП на автотрассе пострадали восемь человек.

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