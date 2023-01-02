Нижний Новгород, 2 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. На территории нового корпуса инфекционной больницы №23 города Нижний Новгород увековечили труд медиков, борющихся с коронавирусом, сообщил 2 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

https://t.me/glebnikitin_nn Памятник «Три врача» в Нижнем Новгороде

На открытии памятника «Три врача» принимал участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который 1 августа 2020 года закладывал основание монумента.

«Это знак нашего уважения и благодарности за их самоотверженность, ответственность и профессионализм», — написал Никитин в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, в настоящее время в госпитале оказывают помощь более чем 240 пациентам, его загрузка составляет почти 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге присвоят название «Сад Милосердия» безымянному скверу на Пискаревском проспекте, рядом с Клинической инфекционной больницей имени С. П. Боткина и Северо-Западным государственным медицинским университетом имени И. И. Мечникова. Так будет увековечена память о болеем чем ста медиках Петербурга, погибших при выполнении своего служебного долга во время пандемии коронавирусной инфекции.